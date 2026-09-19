MEDIO ORIENTE Houthi: "Non siamo in guerra con l'Italia, ma i loro aerei sono in Arabia Saudita" Esplosioni vicino all'aeroporto di Riad: fumo, fiamme e voli cancellati. Crosetto scrive a Kallas sulla protezione delle navi nel mar Rosso

“Non siamo in guerra con l’Italia ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra contro di noi”. A dirlo è un funzionario del governo dei ribelli Houthi dello Yemen, il giorno dopo l’attacco alla base aerea di Ta’if in cui è stato danneggiato un eurofighter italiano. Un raid che, anche se non ha provocato feriti, ha comunque portato i vertici della Difesa a valutare possibili opzioni operative per garantire ulteriormente la sicurezza del contingente nazionale.

Nella giornata di oggi, sabato, si sono invece registrate esplosioni vicino l’aeroporto della capitale saudita Riad: avvistati fumo e fiamme, problemi allo scalo con voli cancellati e in ritardo. In precedenza, c’era stata un’allerta già nella notte, con la popolazione invitata ad evitare “assembramenti”.

Intanto, per proteggere lo stretto di Bab el-Mandeb dalle minacce delle milizie filo-iraniane e scortare i mercantili verso il mar Rosso, l’Italia sarebbe pronta a dispiegare fino a quattro navi militari. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha scritto una lettera all’Alto Commissario europeo per la politica estera, Kaja Kallas, chiedendo alle autorità comunitarie di prendere “decisioni efficaci e tempestive” per scongiurare il rischio che la rotta venga compromessa.

Il presidente americano Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti sono in dialogo con gli Houthi per cercare di raggiungere un accordo, ma su di lui pesano sempre di più le pressioni del Congresso e dell’opinione pubblica per porre fine alla guerra. Un conflitto costato più di 45 miliardi di dollari e che secondo il Washington Post avrebbe causato 22 morti tra i soldati americani, quattro in più di quanto reso noto dal Pentagono. Una cifra però smentita dal segretario alla Difesa Pete Hegseth, che l’ha definita “una menzogna falsa e ripugnante”.

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