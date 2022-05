I candidati di Trump vincono le primarie repubblicane in Ohio

Max Miller e 'Hillbilly Elegy' JD Vance, rispettivamente ex consigliere e candidato di Donald Trump, vincono le primarie repubblicane in Ohio per Camera e Senato. L'ex presidente, come riporta la Cnn, si dice “sollevato” da queste vittorie. Particolarmente importante è la vittoria del 37enne Vance che si scontrerà alle elezioni di metà mandato di novembre con il democratico Tim Ryan per sostituire il repubblicano Rob Portman, in una delle sfide chiave che decideranno il controllo del Senato. Trump non ha ancora sciolto le riserve su una sua possibile candidatura per il 2024 e il successo in Ohio potrebbe aumentare le chance di una sua discesa in campo. Vance ha descritto le primarie in Ohio come una "battaglia per l'anima" dei repubblicani, fra quelli dell'establishment e quelli come lui e Trump disposti invece a combattere per posizioni più populiste.