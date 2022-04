I casi di Covid-19 nel mondo hanno superato il mezzo miliardo

Mentre la variante Omicron è ormai al 100% in Italia, con la sottovariante BA.2 predominante, lo dice un'indagine dell'Istituto di Sanità, la fondazione indipendente Gimbe ravvisa una lenta discesa di contagi Covid negli ultimi 7 giorni (-6,5%), stabili i ricoveri ordinari (-0,4%) e calo dell'1,7% delle terapie intensive. Si abbassano dell'11,4% anche i decessi. La circolazione del virus resta però elevata, con oltre 1 milione e 200mila positivi e almeno 60mila casi al giorno. Anche oggi poco meno di 65mila casi (64.951), con le terapie intensive che scendono di 29 (420 totali), 149 i decessi. In Emilia Romagna 5.069 i nuovi positivi, calano di 7 le terapie intensive (34 totali), 21 i decessi (+396 Rimini).

Nel mondo i casi di Covid-19 hanno superato il mezzo miliardo, i decessi quasi 6,2 milioni e le vaccinazioni 11,13 miliardi. Sono gli ultimi dati della John Hopkins University, che confermano gli Stati Uniti Paese col maggior numero di casi e decessi, questi ultimi 987mila. L'India al secondo posto, il Brasile al terzo per contagi, ma secondo per decessi, con oltre 661mila. In Gran Bretagna via libera al sesto vaccino anti Covid, prodotto da laboratori franco-austriaci di Valneva. L'annuncio è arrivato mentre nel Paese si somministra la quarta dose, per ora limitata ai fragili e over 75.