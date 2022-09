RUSSIA I funerali di Mikhail Gorbaciov

I funerali di Mikhail Gorbaciov.

Oggi i funerali di Mikhail Gorbaciov. Hanno sfilato in migliaia tra cittadini comuni, politici e personalità a Mosca nella storica Sala delle colonne della Casa dei sindacati - che nel passato ha visto le esequie di tutti i leader sovietici - per rendere omaggio alla salma dell'ultimo leader dell'Unione sovietica, morto nei giorni scorsi all'età di 91 anni. Come annunciato, non c'era il presidente russo Putin. Dopo una cerimonia laica, che certo non ha nulla a che vedere col fasto delle esequie di Stato, Gorbaciov sarà sepolto nel cimitero di Novodevichy, accanto alla moglie Raissa.

