I soldati israeliani si ritirano da Gaza. Beccari, "Il cessate il fuoco è un fatto storico"

L'immagine delle truppe israeliane che nella notte si ritirano da Gaza rimarrà nella memoria. Ci racconta, più di ogni altra, la fine della guerra. 735 giorni, tanto è durato il conflitto a Gaza. La tregua sarà monitorata da una task force congiunta con 200 soldati Usa e militari da Egitto, Qatar, Turchia e forse Emirati. "Lunedì o martedì" i 20 ostaggi israeliani ancora in vita potranno riabbracciare le loro famiglie, che in questi due anni non si sono mai arrese, hanno sperato e lottato. Sono tutti maschi e per lo più giovani – il più piccolo ha 21 anni, il più grande 38. Rapiti dal festival Nova o sopravvissuti al massacro nel loro kibbutz. In cambio lo Stato ebraico rilascerà 1.950 prigionieri palestinesi, tra cui però non ci sarà il leader di Hamas Barghouti. L’ufficio del premier israeliano lo ha cancellato all’ultimo minuto dalla lista. L'accordo su Gaza fa esultare Trump: “Abbiamo fermato la guerra, sarà una pace duratura”, assicura.Domenica sarà in Israele, poi in Egitto per la firma ufficiale.

Plaude anche la Repubblica di San Marino, ferma sostenitrice di due Popoli due Stati. Per il Segretario Affari Esteri, Luca Beccari, il cessate il fuoco è un fatto storico e si augura possa essere la premessa fondamentale per lavorare ad una pace giusta e duratura. Assicura che si adopererà in tutte le sedi affinché si concretizzino i punti dell’accordo per una effettiva pacificazione tra le Parti, che sia concretamente sostenibile. Gioia e fiduciosa speranza anche dai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. "Ora date a Trump il Nobel per la Pace", dice Netanyahu. Richiesta sostenuta anche da Mosca. “Non è scandaloso, i risultati ci sono”, commenta a stretto giro Tajani. Poco dopo il Premio verrà assegnato alla leader dell'opposizione in Venezuela Machado. “Giusto” - commenta il vicepremier - la "decisione" è stata presa prima dell'annuncio del cessate il fuoco" .







