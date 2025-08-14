MEDIO ORIENTE Ibrahim Faltas: "A Gaza un inferno, ora si muore anche per il caldo" Temperature superiori ai 50 gradi e le vittime sono sempre più bambini

A Gaza la situazione sta peggiorando e diventa sempre più drammatica, conferma il vicario di Terra Santa Ibrahim Faltas, che a fine agosto sarà a San Marino, ha annunciato. Gli aiuti umanitari possono essere molto dannosi, aggiunge. E conclude: Hamas non rappresenta il popolo palestinese.

Nel video l'intervista zoom a Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa





