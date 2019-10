Il Canada al voto mentre si torna a parlare di "Quebexit"

Dopo la Brexit si inizia a parlare di "Quebexit", ovvero della possibile uscita del Quebec dal Canada. Il tema è forte in queste ore perché nel Paese nordamericano si sono aperte le elezioni. In base alle previsioni, potrebbe esserci un testa a testa tra il premier uscente Justin Trudeau e il leader conservatore Andrew Scheer. In questo scenario si torna a parlare di secessione: "Il Quebec dovrà considerare nuovamente di darsi tutti gli attributi della sovranità", ha dichiarato Yves-Francois Blanchet, leader del Bloc Quebecois che si presenta nella provincia a maggioranza francofona. Area che ha a disposizione 78 seggi su 388. Il capo del governo ha però risposto dichiarando che "i canadesi devono restare uniti". Sia Trudeau che Scheer hanno condannato le spinte secessioniste.