Il Canada intende riconoscere lo Stato di Palestina. Trump: “Così molto difficile un accordo commerciale”.

Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato l’intenzione del suo governo di riconoscere lo Stato di Palestina durante l’80ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in programma a settembre a New York. La decisione segue una linea già intrapresa da altri Paesi europei, tra cui Francia e Regno Unito. Fonti dell’Eliseo hanno fatto sapere che il presidente Emmanuel Macron ha accolto con favore l’annuncio, riferendo di aver discusso del tema direttamente con Carney.

Critiche sono arrivate dagli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump, in un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth, ha commentato che il riconoscimento renderà “molto difficile” la conclusione di un accordo commerciale con il Canada. Trump ha definito la posizione del Regno Unito “una ricompensa per Hamas”, pur precisando di non aver affrontato l’argomento direttamente con il premier britannico Keir Starmer.

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha descritto la decisione canadese come “storica e coraggiosa”, affermando che contribuirà a rafforzare la stabilità e la sicurezza nella regione. Secondo quanto riportato dall’agenzia Wafa, Abbas ha parlato telefonicamente con Carney per esprimere apprezzamento.

Dall’altra parte, il governo israeliano ha espresso contrarietà, definendo la posizione di Ottawa “una ricompensa per Hamas” e sostenendo che possa ostacolare i negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per il rilascio degli ostaggi.

