Il Consiglio Europeo chiamato a decisioni importanti su Russia e Ucraina

Iniziato in grande ritardo il Consiglio Europeo preannunciato come uno dei più complessi degli ultimi anni, per la decisione sull'utilizzo degli asset russi congelati sine die per aiutare Kiev. Austria, Germania e Italia, che insieme al Belgio sono i Paesi europei con più attività in Russia, temono che il Cremlino possa concretizzare le ritorsioni annunciate contro le aziende, nel caso in cui arrivi la decisione di utilizzare i depositi russi per sostenere l'Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky naturalmente preme per una risoluzione immediata della questione, in modo che il suo Paese riceva subito i soldi. “Ci sono vari modi per avere i finanziamenti – ha aggiunto – ma la proposta sui prestiti di riparazione è preferibile, così la Russia comprende che è colpevole”.

Sul fatto che alcuni Paesi, come il Belgio, abbiano apertamente mostrato scetticismo, Zelensky ha risposto che alcuni lo sono per ragioni di politica interna, altri perché sono contro l'Ucraina, qualsiasi cosa faccia. La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola è schierata in favore del sostegno finanziario all'Ucraina. E mentre fuori dai palazzi è ripresa la protesta dei trattori, contro bilancio e Mercosur, l'accordo commerciale di libero scambio tra Ue e Paesi Sudamericani, con tanto di uso di lacrimogeni da parte della polizia, la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha ospitato una nuova riunione informale tra 15 Stati membri più interessati al tema delle soluzioni innovative in ambito migratorio.







