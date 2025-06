Il Consiglio Europeo non calca la mano su Israele: i 27 sono troppo divisi

Il Consiglio Europeo decide di non calcare la mano su Israele: nelle sue conclusioni c'è l'invito a capire come proseguire dopo le conclusioni del dossier sulle violazioni ai diritti umani perpetrate da Israele a Gaza, ma è un'opzione tutto sommato leggera, date le divisioni tra i 27. Il presidente Costa ha incaricato l'alta commissaria Kallas a proporre possibili misure al prossimo Consiglio Affari Esteri di luglio. C'è già l'ampia maggioranza innescata dalla stessa Kallas per la revisione del Consiglio di associazione con Israele, 17 Paesi su 27, 1 astenuto; il premier spagnolo Sanchez ha ribadito la sua posizione con forza, parlando di situazione catastrofica di genocidio a Gaza, chiedendo la sospensione immediata di questo accordo. Diametralmente opposto l'ungherese Orban, che dice no alle sanzioni sui coloni violenti. I 27 ribadiscono la richiesta dell'immediato cessate il fuoco a Gaza e del rilascio di tutti gli ostaggi. Orban blocca anche sull'Ucraina, i Paesi hanno approvato le conclusioni in 26. L'ultima impuntatura è sull'apertura del capitolo negoziale fondamentale nel processo di adesione di Kiev all'Ue. Nelle conclusioni i 26 invitano gli Stati membri a intensificare ulteriormente gli sforzi per rispondere alle urgenti esigenze militari e di difesa dell'Ucraina.

Si guarda con interesse, inoltre, alla Conferenza sulla ricostruzione che si terrà a Roma il 10 e 11 luglio. L'Ue si dice anche pronta ad aumentare le pressioni su Mosca, anche con un nuovo robusto pacchetto di sanzioni. Infine i dazi, la novità è arrivata all'ora di cena per i 27, ossia che il d-day per la scadenza della sospensione dei dazi americani potrebbe non essere il 9 luglio, ma prorogata. Forse una concessione della Casa Bianca, dopo l'esito positivo, per il presidente Trump, al vertice Nato? Chissà. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha informato i leader dell'arrivo di una controproposta americana sulle tariffe, che andrebbe a delineare un accordo provvisorio tra le controparti. Anche la presidente italiana Meloni ne aveva parlato con Trump a L'Aja. Ma la sua linea resta comunque ancorata all'Europa, tanto che a Bruxelles si è trovata a mediare, tra Francia e Germania, che sui dazi rischiano di scontrarsi seriamente. Merz vorrebbe un'intesa subito, Macron è più attendista. A prescindere dai tempi però, Trump rischia di diventare un eterno e ingombrante convitato di pietra.