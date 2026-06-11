Il Console in Libano Zoghaib pessimista su un accordo per mettere fine al conflitto

Fino ai primi anni '70, del secolo scorso, il Libano spesso veniva chiamato la “Svizzera del medio-oriente' grazie ad una relativa stabilità politica, la neutralità nelle tensioni regionali, un turismo florido e un sistema bancario solido e attrattivo. Poi tutto è cambiato. “Il popolo libanese – osserva Youssef Zoghaib, Console Generale onorario di San Marino in Libano – è, purtroppo, già abituato da quasi 50 anni a vivere situazioni di tensione, di guerre e di attacchi. Guerre che non sono mai state nostre. Praticamente sono guerre degli altri sul nostro territorio. Stiamo sperando che si arrivi a qualche accordo di pace ma io lo vedo ancora lontano”. Il conflitto tra Israele ed Hezbollah, si sta consumando nel sud del paese, ma l'eco dei combattimenti arriva anche al centro-nord dove vive il Console Zoghaib.

“A Byblos, che si trova 40 km a nord di Beirut – afferma - finora, dopo più di tre mesi di guerra, siamo salvi, grazie a Dio, e non ci sono danni, né attacchi, ma spessissimo i i jet militari sorvolano il nostro territorio, ma vanno a bombardare il sud, o la periferia sud di Beirut. Ovviamente la preoccupazione è alle stelle e bisogna stare attenti”. La situazione libanese presenta complessità di difficile comprensione in occidente: “Se viene abbattuto completamente Hezbollah – osserva il Console – vuol dire che si entra in un grande problema nazionale perché la comunità sciita che sostiene Hezbollah, forma il 40% della popolazione. Finora non si è trovata una soluzione. Si potrebbe forse arrivare ad un accordo tra Usa e Iran ma per il momento, il Libano, penso che ne resterà fuori, in attesa di altri sviluppi”.







