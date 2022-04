Il Console onorario di S.Marino a Mosca "persona non gradita" in Australia

L'oligarca russo Vladimir Lisin, console onorario di San Marino a Mosca dal 2002, è stato dichiarato 'persona non gradita' dal governo australiano che gli impedirà l'ingresso nel paese nel caso volesse recarvisi. E' il primo provvedimento preso nei confronti di Lisin che è anche presidente della federazione mondiale di tiro, incarico che continua a mantenere nonostante le raccomandazioni del Cio e la richiesta di dimissioni di numerose federazioni nazionali. Lisin ha criticato la decisione di Putin di invadere l'Ucraina e non ha subito le severe sanzioni applicate agli altri oligarchi. Dal 20 aprile si svolgerà a Lonato, in Italia, una prova di coppa del mondo di tiro e gli organizzatori hanno dichiarato all'Ansa che, allo stato attuale, non possono impedirgli di entrare nell'impianto del Tav Concaverde, ma è logico immaginare che la sua presenza creerebbe imbarazzo.