BAVIERA Il Coronavirus ferma l'Oktoberfest: "Sarebbe irresponsabile"

"Abbiamo deciso che l'Oktoberfest quest'anno non si terrà". Lo ha annunciato il presidente della Baviera Markus Soeder. "Fa male, dispiace molto, ma quest'anno non è un anno normale", ha spiegato. Ai tempi del coronavirus "sarebbe irresponsabile" tenere una festa popolare del genere, ha sottolineato. È il "festival più grande e più bello del mondo", ha affermato, ma "viviamo in tempi diversi. Convivere col virus significa avere cautela". Il rischio, insomma, è troppo alto. Non puoi mantenere le distanze o lavorare con una maschera all'Oktoberfest, è stato aggiunto.

Un duro colpo per l'economia di Monaco, si legge sull'edizione online del “Der Spiegel”, elencando tutte le categorie che non potranno beneficiare del festival e dei suoi sei milioni di visitatori, dai locandieri ai ristoratori, dai musicisti ai tassisti. Una perdita stimata ben oltre il miliardo di euro. L'Oktoberfest era stato cancellato durante la grande crisi del 1923 e durante le guerre mondiali. Andando più indietro nel tempo, in due edizioni, 1854 e 1873, era stato il colera a fermarlo.

