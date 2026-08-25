Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace. Pechino si oppone alle sanzioni americane in Iran

10 milioni di dollari: è la targa messa dagli Stati Uniti sui vertici militari dei Pasdaran iraniani per chiunque possa fornire informazioni. “Sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale Usa e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti – scrive su X il dipartimento di stato americano - aiutaci a contrastare queste minacce”. E Trump annuncia che tutte le mine dello Stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare. Intanto Pecchino afferma che adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi dopo l'annuncio degli Usa di nuove sanzioni sull'Iran e l'avvertimento ai Paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. “Abbiamo già dichiarato molte volte che ci opponiamo fermamente alle sanzioni unilaterali illegali” aggiunge il portavoce del ministero degli Esteri cinese.

Sul conflitto russo ucraino il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di Paesi terzi. “Il Donbass – afferma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov - è un territorio russo, una regione della Federazione Russa e difficilmente un terzo paese può occuparsi della sua gestione”.







