Il Cremlino sui sottomarini nucleari, Peskov: "Cauti con la retorica nucleare". Witkoff atteso a Mosca Prima reazione pubblica della Russia dopo le dichiarazioni di Trump sui sottomarini nucleari. L'inviato speciale Witkoff in Russia in vista della scadenza dell'8 agosto dettata da Trump per il cessate il fuoco

“La Russia – ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov –, è molto attenta al tema della non proliferazione nucleare. E crediamo che tutti dovrebbero essere molto, molto cauti con la retorica nucleare”.

È la prima reazione pubblica della Russia alle dichiarazioni del presidente americano Trump sui sottomarini nucleari. Peskov ha detto che Mosca non ha intenzione di entrare in polemica con gli Stati Uniti sulla questione, minimizzando l'importanza dei commenti di Trump. “Era già chiaro che i sottomarini fossero già in servizio di combattimento”, ha affermato. Nel frattempo il Cremlino si prepara a ricevere l'inviato statunitense Steve Witkoff, visita prevista nel fine settimana, in vista della scadenza dell'8 agosto, fissata da Trump per un cessate il fuoco in Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia attacchi deliberati dei russi contro medici e soccorritori che arrivano dopo gli attacchi. “L'esercito russo semplicemente uccide tutto ciò che è vivo”, ha commentato Zelensky. Nella notte, scambio di attacchi tra Ucraina e Russia. I missili russi hanno ucciso tre persone nella regione di Zaporizhia, mentre un attacco ucraino con droni ha causato un incendio in un deposito di carburante a Sochi, nel sud della Russia.

