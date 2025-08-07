Il Cremlino: vertice Trump - Putin nei prossimi giorni

Un vertice tra Putin e Trump dovrebbe tenersi "nei prossimi giorni" su "proposta della parte americana": lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dall'agenzia Interfax.

Ushakov ha dichiarato che "la data è stata prevista orientativamente la prossima settimana, ma le parti stanno iniziando a prepararsi per questo importante incontro ed è difficile dire quanti giorni richiederanno i preparativi". Tuttavia si sarebbe detto piuttosto piuttosto ottimista circa la prima opzione. Anche la sede sarebbe stata concordata, in linea di principio e sarà annunciata in seguito. Ushakov ha dichiarato anche che durante l'incontro di ieri tra Putin e Witkoff, l'inviato Usa "ha accennato" alla possibilità di un trilaterale fra i presidenti di Russia, Usa e Ucraina ma che "la parte russa ha lasciato questa opzione completamente senza commenti", riporta la Tass. Zelensky ha intanto chiesto un incontro faccia a faccia con il presidente russo per porre fine alla guerra.

La Borsa di Mosca ha reagito con un balzo di oltre il 5% all'annuncio di un prossimo vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump. Gli indici Moex e Rts, riferisce l'agenzia Tass, sono arrivati a guadagnare il 5,26% alle 12 (le 11 ora italiana).

