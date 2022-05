'Il Donbass un inferno", Kiev ordina la resa di Azovstal

Zelensky accusa la Russia di aver trasformato la regione del Donbass in 'un inferno'. 'Gli occupanti stanno cercando di aumentare la pressione anche con attacchi costanti sulla regione di Odessa e l'Ucraina centrale, il che non può avere nessuna spiegazione militare per la Russia: è un tentativo deliberato e criminale di uccidere quanti più ucraini possibile', ha detto. Kiev ordina la resa di Mariupol a cominciare dai combattenti dell'Azovstal. Il New York Times, intanto, pubblica i video - girati da un drone, da una telecamera di sicurezza e da un testimone in una casa vicina - che mostrano come i russi abbiano giustiziato almeno 8 civili a Bucha lo scorso 5 marzo.

La fornitura di gas dalla Russia in Finlandia verrà interrotta domani alle 7, annuncia la compagnia energetica Gasum: 'Saremo in grado di fornire gas a tutti i nostri clienti nei prossimi mesi', precisa.



