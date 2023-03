CRISI BANCARIA Il dossier Credit Suisse, salvata da Ubs, approderà al Consiglio Europeo “Già da 10 anni – afferma il direttore di Economy Sergio Luciano – si conoscevano le difficoltà dell'istituto”

Il tracollo Credit Suisse, acquistata dalla rivale Ubs per cercare di disinnescare la crisi in atto nel sistema bancario, e gli effetti del fallimento della Silicon Valley Bank, saranno sul tavolo dell'Eurosummit in vista del Consiglio europeo che si terrà giovedì e venerdì a Bruxelles. Per il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti le ripercussioni in Italia saranno insignificanti. Anche le maggiori borse europee si lasciano alle spalle la paura e imboccano la strada del rialzo.

Rispetto all'esposizione delle banche dell'eurozona verso il Credit Suisse "il feedback e la valutazione che è stata prodotta – spiega la presidente della Bce Christine Lagarde - indicano che si tratta di un'esposizione molto limitata". La grande paura però è che possa ripetersi quanto accaduto con la crisi del 2008, ma tra la situazione attuale, spiega Sergio Luciano, ha rilevanti differenze.

Nel servizio l'intervista a Sergio Luciano (Direttore Economy)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: