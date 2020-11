DIRITTI DELL'INFANZIA Il fenomeno degli abusi sessuali on-line al centro della Giornata europea per la protezione dei bambini Il monito di Padre Cullen alle grandi piattaforme digitali: "Implementate i software che blocchino la pornografia minorile trasmessa in diretta!"

Le insidie del web per i più giovani al centro della Giornata Europea per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, promossa dal Consiglio d’Europa, a cui aderisce anche la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

Quest'anno il focus è proprio sulla prevenzione dei rischi connessi alle immagini e ai video a sfondo sessuale autoprodotti dai minori e, in generale, ai pericoli del mondo virtuale per le giovani generazioni. Di qui l'alert lanciato a bambini e adulti dal Consiglio d'Europa relativamente all'invio in rete di foto che una volta postate “escono per sempre da ogni forma di controllo”. Un tema che assume ancor più rilevanza nel contesto della pandemia, poiché – sottolinea Strasburgo – “i predatori sessuali on-line sono sensibilmente aumentati durante i periodi di lockdown”.

Un fenomeno di cui si occupa da lungo tempo Padre Shay Cullen, missionario irlandese nelle Filippine fondatore e direttore della Fondazione “Preda” che si occupa di numerose opere sociali in favore di minori abbandonati, donne sfruttate e tossicodipendenti.

Il Titano da sempre sensibile e attivo nella protezione dei diritti dei minori, rilancia oggi più mai l'importanza della Convezione di Lanzarote, nel decimo anniversario della sua entrata in vigore anche grazie alla ratifica da parte sammarinese. L'Ambasciatore Sylvie Bollini per la prima volta è stata coordinatrice della Dichiarazione congiunta di Andorra, Belgio, Lussemburgo, Monaco, Slovenia e naturalmente San Marino proprio per questa sesta edizione della Giornata Europea, “sostenuta per la prima volta – fa sapere Palazzo Begni - da tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa”.

“Siamo molto contenti – ha aggiunto Padre Cullen - di collaborare con l'Ambasciatore Sylvie Bollini che è molto attiva nella protezione dei minori, ed è stata di grande ispirazione per molte persone. Speriamo che tutto questo prosegua e che anche i cittadini europei sostengano la campagna per chiedere una legge che protegga in maniera efficace i diritti dei bambini”.

Nel video l'intervento di Padre Shay Cullen, missionario e direttore della Fondazione “Preda”

