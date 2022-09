MORTE ELISABETTA Il feretro di Elisabetta II a Westminster Hall

Il feretro di Elisabetta II a Westminster Hall.

Il feretro di Elisabetta II, partito da Buckingham Palace in solenne corteo per l'ultimo addio a Londra, ha raggiunto Westminster Hall, portata a spalla da un picchetto della Guardia Reale dove sarà esposto all'omaggio popolare per 4 giorni, prima dei funerali di Stato di lunedì 19 settembre. Le porte saranno aperte all'afflusso del pubblico, mentre migliaia e migliaia di persone sono già in attesa da ore in coda, dopo un breve rito di suffragio celebrato nella sala - alla presenza dei reali e di ospiti d'onore - dall'arcivescovo anglicano di Canterbury, Justin Welby, e dal rettore dell'abbazia di Westminster.

