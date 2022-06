FESTEGGIAMENTI Il Giubileo di Platino di Elisabetta II, la sovrana britannica più longeva Iniziate le celebrazioni per i 70 anni di regno della iconica Regina, 96 anni lo scorso 21 aprile: anche i Reggenti le hanno reso omaggio

E' la sovrana britannica più longeva, ma anche quella che ha festeggiato più Giubilei: d'Argento nel 1977, d'Oro nel 2002, di Diamante nel 2012 e quest'anno di Platino. Iniziati i festeggiamenti, che proseguiranno fino a domenica 5 giugno, per i 70 anni di regno di Elisabetta II: impressionante il numero di spettatori e turisti da tutto il mondo, e che per assistere alle celebrazioni non ha esitato a campeggiare nei dintorni di Buckingham Palace, dove l'iconica Regina, 96 anni compiuti lo scorso 21 aprile, è attesa sul balcone.

La corte ha diffuso un suo nuovo ritratto, e nel suo messaggio ha detto “Continuo a essere ispirata dalla vostra buona volontà verso di me e spero che questi giorni ci diano l'opportunità di riflettere su tutto ciò che abbiamo conseguito negli ultimi 70 anni, mentre guardiamo al futuro con fiducia e entusiasmo”. Accanto a lei sarà la Royal Family, a partire dal figlio Carlo, 73 anni, e dal primogenito di questi William, secondo in linea di successione. Telegrammi e messaggi di felicitazioni da tutto il mondo, anche da Papa Francesco, mentre a rendere omaggio a Elisabetta furono anche i Capitani Reggenti, lo scorso marzo durante la loro storica visita, col conferimento del Gran Collare dell'Ordine Equestre di San Marino.

