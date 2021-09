Il governo afghano conquista anche il Panshir, ma la situazione interna rischia di spaccarsi

I Talebani sono ormai i padroni indiscussi dell'Afghanistan: anche la regione del Panshir, la più ostile al regime, è caduta sotto il gioco del nuovo governo, costituito quasi interamente da persone iscritte al registro internazionale dei terroristi, escludendo da ogni carica politica le donne. Il nuovo regime, che strizza l'occhio al Pakistan e alla visione politica del luogo, si trova però a dover fronteggiare una complessa situazione interna: tra le stesse frange dei Talebani si registrano diverse posizioni su varie questioni: a questo si aggiungono le difficoltà a risanare un quadro economico disastroso, che mette in ginocchio la popolazione, e che secondo l'esperto Nicola Pedde, il governo non è in grado di affrontare, con conseguenze per lo Stato decisamente drammatiche.

Nel video l'intervista al giornalista Nicola Pedde



