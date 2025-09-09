Il Governo Bayrou crolla. Parigi nel caos politico si prepara a nuove proteste di piazza

Parigi si trova nuovamente nel mezzo di una profonda crisi politica dopo la caduta del governo guidato dal Primo Ministro François Bayrou, un evento che, sebbene atteso, ha assunto i contorni di un vero e proprio crollo. La richiesta di fiducia presentata da Bayrou sul suo ambizioso progetto di finanziaria, che prevedeva 44 miliardi di euro di tagli, la riduzione di due giorni festivi e la conferma della controversa riforma delle pensioni, è stata sonoramente respinta dal Parlamento con 364 voti contrari contro soli 194 favorevoli.

Questa sconfitta segna la fine dell'esperienza Bayrou dopo soli nove mesi ed è la prima crisi in Francia scatenata da un voto di fiducia chiesto dal premier in carica. Le opposizioni in Parlamento hanno rapidamente additato il Presidente Emmanuel Macron come il "vero colpevole" della crisi e di questo nuovo "salto nel buio" per il Paese. La Francia si ritrova così con il quarto primo ministro in un anno e mezzo, e il terzo dalle elezioni anticipate dello scorso luglio, un evento senza precedenti nella storia della Quinta Repubblica, nata sessant'anni fa proprio con l'obiettivo della stabilità politica. La sinistra più radicale, con Jean-Luc Mélenchon, ha subito invocato le dimissioni di Macron, mentre il Rassemblement National di Marine Le Pen, favorito nei sondaggi, preme per lo scioglimento del Parlamento e nuove elezioni. Il Presidente, di fronte a questa pressione, "prende atto" della decisione parlamentare e ha annunciato un incontro con Bayrou per domani, con la nomina di un nuovo premier attesa nei "prossimi giorni", evitando decisioni avventate su un terreno minato.

Il quadro parlamentare è estremamente frammentato. I socialisti, ai quali Macron aveva recentemente mostrato interesse, si dichiarano pronti a governare ma solo con un esecutivo unicamente di sinistra, escludendo i macroniani. I Républicains, dal canto loro, ribadiscono di voler rimanere all'opposizione in caso di governo di sinistra, anche se 27 dei loro 49 deputati hanno votato la fiducia al governo Bayrou. In questo contesto di "muro contro muro", è emerso un inaspettato spiraglio di dialogo dalla maggioranza. Gabriel Attal, ex premier e attuale capo del partito macroniano Renaissance, ha proposto a Macron la nomina di un "negoziatore" prima ancora di scegliere un nuovo primo ministro. L'obiettivo di questa figura, che non sarebbe il futuro premier, sarebbe quello di riunire per diverse settimane i capi di tutti i partiti rappresentati in Parlamento per raggiungere un "compromesso sul bilancio".

Attal ha invocato una "cultura del compromesso", proponendo un "accordo di interesse generale" per evitare blocchi e inefficienze per i prossimi 18 mesi, piuttosto che un patto di governo o una coalizione. Questo accordo temporaneo darebbe vita a un "governo di scopo" con la missione principale di approvare il bilancio per il 2026. Gli analisti più accreditati concordano sulla necessità che il negoziatore non provenga dalla coalizione appena caduta.

Gli scenari possibili per la Francia sono tre: la formazione di un nuovo governo (ritenuto il più probabile), lo scioglimento delle Camere e nuove elezioni, o le dimissioni dello stesso Macron. L'opzione di un nuovo governo mirerebbe a far approvare il bilancio per scongiurare un attacco dei mercati, con l'obiettivo di resistere fino alle presidenziali del 2027. Tuttavia, la scelta di un premier che possa piacere ai socialisti è considerata imprescindibile, ma è difficile che il nome provenga dalle loro fila, data la mancanza di numeri e la chiara posizione di altre forze politiche. L'ipotesi di nuove elezioni, caldeggiata da Marine Le Pen come un "obbligo", si concretizzerebbe solo se ogni tentativo di ricostruire una maggioranza fallisse. Questo scenario potrebbe portare a un Parlamento ancora più frammentato e a un Rassemblement National ulteriormente rafforzato, peggiorando la situazione di Macron rispetto a un anno fa.

Lo scenario delle dimissioni del presidente, invocato dalla France Insoumise e desiderato dal 64% dei francesi secondo un recente sondaggio Odoxa-Backnone, è stato escluso dallo stesso Macron e ritenuto il meno probabile dagli osservatori. La situazione economica rimane precaria. I tagli da 44 miliardi proposti da Bayrou erano cruciali per ridurre il deficit (attualmente al 5,8%) e il debito pubblico (113% del PIL). L'instabilità politica minaccia ora una recessione economica e un aumento dei costi del debito. Nel frattempo, la Francia si prepara a nuove proteste.

Mercoledì è prevista una manifestazione su larga scala, "Blocchiamo tutto", già ribattezzata "nuovi gilet gialli", con il Ministero dell'Interno che ha mobilitato 80.000 agenti per prevenire blocchi stradali. La Francia osserva alla finestra, mentre il suo futuro politico ed economico pende su un equilibrio sempre più precario.











