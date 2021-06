ESTERI Il leader di Boko Haram si è suicidato, lo conferma l'Iswap

Il braccio dell'Isis nell'Africa occidentale, l'Iswap (Islamic State West African Province), ha confermato la morte di Abubakar Shekau, capo di Boko Haram. Il capo dell'Iswap, Abu Musab Al-Barnawi, avrebbe dato la notizia in un discorso ai suoi miliziani la cui registrazione è stata ottenuta dalla testata nigeriana HumAngle e da France Press tramite una fonte vicina all'Iswap.

"Shekau ha preferito essere umiliato nell'aldilà all'essere umiliato in Terra", dice una voce che potrebbe essere quella di Al-Barnawi, "si è ucciso istantaneamente detonando un esplosivo". Shekau si sarebbe suicidato lo scorso 19 maggio facendosi saltare in aria con una cintura esplosiva per non essere catturato da membri dell'Iswap, una scissione interna a Boko Haram, che lo braccavano da giorni. La notizia era stata diffusa nei giorni successivi da diversi media, tra cui il Wall Street Journal, ma non è mai stata confermata dall'organizzazione jihadista nigeriana.

