USA Il Maine squalifica Trump dalle primarie del 2024 Il secondo stato dopo il Colorado, l'ex presidente farà appello

Il Maine squalifica Donald Trump dalle primarie repubblicane del 2024 sulla base del 14mo emendamento della Costituzione. Lo ha deciso il segretario di Stato del Maine, Shenna Bellows. Il Maine diventa così il secondo Stato dopo il Colorado a vietare all'ex presidente le primarie per 'insurrezione', per il suo ruolo nell'assalto al Capitol del 6 gennaio 2021. Una decisione "atroce. Stiamo assistendo in tempo reale al tentativo di furto di un'elezione", commenta il portavoce della campagna dell'ex presidente. Trump presenterà una obiezione giuridica per prevenire che la decisione del segretario di Stato del Maine entri in vigore.

