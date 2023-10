PACE Il Nobel all' iraniana Mohammadi. Sociologa Mengarelli: "Diritti civili, una battaglia ancora aperta ovunque"

“Donna, vita, libertà”. Il premio Nobel per la pace viene annunciato con lo slogan scandito dai manifestanti iraniani ormai da un anno, dopo che una di loro, Mahsa Amini, perse la vita per non aver portato correttamente il velo. Il pensiero dell'Accademia va a loro, che lottano per la libertà, contro l'oppressione e discriminazione del regime teocratico di Teheran, e la scelta dunque ricade su Narges Mohammadi, vice presidente del Centro per la difesa dei Diritti Umani ma soprattutto un esempio di coraggio, con il suo attivismo per i diritti delle donne.

Il comitato di Oslo – il Nobel per la pace è l'unico assegnato in Norvegia – sottolinea che la “la coraggiosa lotta di Mohammadi ha comportato enormi costi personali. E' stata arrestata 13 volte, condannata cinque volte a un totale di 31 anni di detenzione e 154 frustate”. Dal 2016, infatti, è detenuta nel famigerato carcere di Evin, noto per le frequenti denunce di pestaggi, molestie sessuali e torture. Da qui l'auspicio del Comitato che Teheran la rilasci. “La vittoria del Nobel evidenzia il coraggio delle donne iraniane”, commenta l'Onu.

“Un momento storico”, afferma la famiglia di Mohammadi.

"Rappresenta moltissimo per tutte quelle che si occupano dei diritti civili - Marina Mengarelli, sociologa e componente del Consiglio Generale Luca Coscioni -. La questione diritti civili non può considerarsi chiusa in nessun Paese, nemmeno in Italia".

“La speranza – commenta il fratello Hamidreza – è che il premio renda più sicuro l'Iran: la situazione lì è molto pericolosa, gli attivisti perdono la vita”.

"Congratulazioni a Narges Mohammadi per l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace. Il suo impegno ispira le donne del mondo a difendere la loro libertà e i loro diritti". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "L'Italia - aggiunge - sarà sempre al fianco delle donne per il rispetto dei diritti fondamentali e della libertà".

Nel video l'intervista a Marina Mengarelli (sociologa - Consiglio Generale Luca Coscioni)



