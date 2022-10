Il Nobel per l'economia a Bernanke, Diamond e Dybvig

Il Nobel per l'economia a Bernanke, Diamond e Dybvig.

Il Premio Nobel per l'Economia 2022 è stato assegnato all'ex presidente della Fed Ben Bernanke, a Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig per "le ricerche sulle banche e le crisi finanziarie". Lo annuncia L'Accademia reale delle Scienze svedese.

