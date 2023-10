NOBEL Il nobel per la pace è stato assegnato a Narges Mohammadi Per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per i suoi sforzi nella promozione dei diritti umani e della libertà per tutti

Il nobel per la pace è stato assegnato a Narges Mohammadi.

Il Premio Nobel per la Pace 2023 è stato assegnato dall'Accademia di Svezia all'attivista iraniana per i diritti delle donne Narges Mohammadi. Mohammadi, vice presidente del Centro per la difesa dei Diritti Umani imprigionata dalle autorità iraniane dal maggio 2016, è ancora in prigione. Il comitato afferma che ha ricevuto il premio per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per i suoi sforzi nella promozione dei diritti umani e della libertà per tutti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: