Il nuovo regime talebano continua a privare i cittadini dei diritti, e in Occidente cresce il rischio terrorismo

Divieto di manifestare e sport proibito a tutte le donne: sono le ultime leggi che il regime nato in Afghanistan ha promulgato per tenere sotto il proprio controllo la popolazione: le ultime proteste nelle piazze sono state represse con atti violenti dei militari, che a colpi di frusta hanno disperso la folla. Anche se era stato annunciato come un governo più inclusivo, le prime azioni sembrano smentire in pieno questa tesi, come spiega l'analista Giovanni Giacalone.

"I talebani non sono cambiati, semplicemente ora per una serie di motivi si è deciso di lasciarli fare, per vedere come gestiscono la situazione"

La libertà concessa ai talebani però rischia di essere non solo pericolosa per i cittadini afghani, ma anche per l'occidente, dove torna ad aleggiare lo spettro del terrorismo.

"Molti jihadisti potrebbero vedere nell'Afghanistan un santuario dove organizzare le proprie attività, anche collaborando con cellule operanti in Europa"

Resta ora da capire come si comporteranno gli Stati: alcuni come la Cina si sono detti disponibili al dialogo, ma la politica talebana non sembra interessata ad ascoltare altre voci.

