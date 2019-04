Il Papa incontra Greta Thunberg: “Vai avanti!”

“Ho ringraziato il Papa per la lotta per il clima e lui mi ha detto, “Vai avanti, Greta!””. Questo lo scambio di battute tra il Pontefice e la giovane attivista. Greta Thunberg, arrivata a Roma in treno perché più ecologico, ha aspettato il Papa in piazza San Pietro assieme a circa 12 mila pellegrini da tutto il mondo. La giovane teneva in mano un cartello con la scritta “Join the climate strike” (Unitevi allo sciopero per il clima). Domani sarà invece in Senato, ricevuta dalla presidente Casellati, dove parlerà al convegno "Clima: il tempo cambia. E’ tempo di cambiare". Venerdì, 19 aprile, Greta sarà tra i protagonisti dello sciopero per il clima in piazza del Popolo che raccoglierà i giovani che in tutta Italia animano i Fridays for Future.