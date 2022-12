PACE Il papa nell'Angelus torna a chiedere la pace in Ucraina

Il papa nell'Angelus torna a chiedere la pace in Ucraina.

Il Papa all'Angelus torna a chiedere "pace per quelle popolazioni tormentate dalla guerra, pace per la cara e martoriata Ucraina", "sono tante bandiere dell'Ucraina qui", "chiediamo la pace per questo popolo martoriato". "Nel clima spirituale e di gioia e di serenità del Santo Natale", ha detto il Papa all'Angelus, "rinnovo il mio augurio di pace: pace nelle famiglie, pace nelle comunità parrocchiali e religiose, pace nei movimenti e nelle associazioni".

