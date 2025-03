Il Papa riprende terapie, stasera nuovo bollettino medico

Il Papa questa mattina, nella sua camera al Policlinico Gemelli, "ha ripreso la terapia prescritta e la fisioterapia sia respiratoria che motoria", ha fatto sapere la Sala stampa vaticana. Questa sera "altre informazioni le si riceveranno dai medici con un nuovo bollettino", a differenza di ieri in cui esso non è stato emesso. Intanto, sempre la Sala stampa informa che questa sera il rosario in Piazza San Pietro per la salute del Papa sarà guidato dal cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale.

Sempre Czerny, che domattina alle 10.30 presiederà come delegato del Pontefice la messa in Piazza San Pietro per il Giubileo del Mondo del Volontariato, leggerà in quell'occasione l'omelia preparata da Francesco. Anche domani, con tutta probabilità ma ancora da confermare, l'Angelus del Papa dovrebbe essere diffuso solo in forma scritta, come già avvenuto nelle ultime tre domeniche.