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Il PDCS al vertice PPE a Sarajevo

L'obiettivo: rafforzare i rapporti e avanzare verso la membership associata

di Laura Bonaiuti
9 giu 2026
Il PDCS al vertice PPE a Sarajevo

Il PDCS ha partecipato, a Sarajevo, al vertice del PPE sui Balcani Occidentali, con una delegazione composta dal Vice Segretario Manuel Ciavatta e dal Consigliere Lorenzo Bugli.

L’EPP EU-Enlargement Study Visit & Conference: EPP family in the Western Balkan Region,che si è svolta l’8 e il 9 giugno presso l’Assemblea Parlamentare della Bosnia ed Erzegovina, è stato aperto dal Presidente del PPE Manfred Weber, e ha riunito i principali leader dei partiti della famiglia popolare nei Balcani Occidentali — da capi di governo a presidenti di partito — per discutere il ruolo guida del PPE nel processo di allargamento europeo.

Per il PDCS, si legge nel comunicato, la partecipazione è stata molto più di una semplice presenza istituzionale.

La delegazione sammarinese ha avuto l’opportunità di interloquire con Dolors Montserrat, Segretario Generale del PPE e Patrick Voller, Direttore delle Relazioni Esterne del PPE, che hanno promosso una serie di incontri tecnici per definire un percorso concreto che renda il PDCS sempre più attivo e presente all’interno della famiglia popolare europea.

Al centro del confronto, il tema del rafforzamento del rapporto tra il PDCS e il PPE: il partito sammarinese, membro osservatore dal 1998, punta ora ad avanzare verso la membership associata.





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