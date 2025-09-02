Il piano di riarmo europeo diventa realtà

L’Europa accelera sul piano della Difesa: le fabbriche di munizioni e polvere da sparo aumentano la produzione, ai confini orientali spuntano bunker e campi minati, mentre in Polonia prende forma lo “Scudo Orientale”. Nei Paesi baltici i bambini imparano già a costruire e pilotare droni, parte di un programma che coinvolgerà migliaia di civili. La Germania guida gli investimenti con Rheinmetall, che dal 2027 renderà Unterluss la più grande fabbrica europea di munizioni, con 350mila pezzi l'anno, mentre anche Romania e Bulgaria aprono nuovi impianti. L'obiettivo europeo è produrre oltre due milioni di pezzi l’anno entro il 2025.

Intanto il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz rilanciano il progetto “Scaf” per lo sviluppo del caccia multiruolo di sesta generazione entro il 2040. In parallelo, Italia, Regno Unito e Giappone lavorano a un modello alternativo.

La Nato conferma che tutti gli alleati hanno raggiunto il 2% del Pil per la spesa militare, ma l’obiettivo è arrivare al 5% entro il 2035. anche l'Italia quest'anno dovrebbe stanziare 45 miliardi. In Francia si discute di ospedali militari da allestire vicino a porti e aeroporti per accogliere migliaia di feriti.

Bruxelles ha già approvato 20 milioni per avviare lo studio del primo carro armato europeo, con prototipo atteso nel 2030: coinvolte 51 aziende di 13 Paesi, compresa l'Italia. E la presidente della Commissione Ue von der Leyen va in tour nei Paesi di confine per verificare la messa a terra del RearmEU e ribadire che la Russia resta la principale minaccia. In questo ambito si inserisce il piano Safe da 150 miliardi: finanzia con prestiti a tassi agevolati gli investimenti congiunti per la Difesa. Per ora 18 Stati membri hanno presentato richiesta. Al primo posto la Polonia, che vorrebbe 45 miliardi, seguita da Francia e Italia, 15 miliardi.

