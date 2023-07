Il premier spagnolo Sanchez visita Kiev: "Appoggio all'Ucraina fino a quando sarà necessario"

Il premier spagnolo Sanchez visita Kiev: "Appoggio all'Ucraina fino a quando sarà necessario".

Visita a Kiev per il premier spagnolo Pedro Sanchez. Un evento che coincide con l'inizio della presidenza spagnola dell'Ue. Sanchez ha incontrato il presidente Zelensky e ha annunciato nuovi aiuti economici e militari e ribadito la posizione dell'Europa a favore di Kiev. "Lanciamo un messaggio chiaro a Putin - ha affermato - l'Europa aiuterà l'Ucraina sino a quando sarà necessario". Nel frattempo nuove rivelazioni di intelligence sulla guerra. Secondo il Washington Post il Direttore della Cia avrebbe compiuto un viaggio segreto proprio in Ucraina a inizio giugno. Funzionari avrebbero illustrato una strategia per riottenere i territori occupati e aprire le trattative per un cessate il fuoco entro fine anno. Ma in parallelo il capo di Stato Maggiore congiunto Usa, Mark Milley, ha avvertito che la controffensiva ucraina sarà difficile e "sanguinosa".

