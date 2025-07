Il presidente della Siria annuncia un cessate il fuoco immediato a Sweida

Il presidente siriano ha proclamato un cessate il fuoco "immediato" nella provincia meridionale di Sweida, colpita da una settimana di violenze con almeno 718 morti, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani. L’accordo, mediato da Usa e Israele, è stato sottoscritto anche da Turchia, Giordania e altri paesi della regione. L’ambasciatore americano in Turchia, Tom Barrack, ha invitato drusi, beduini e sunniti a deporre le armi per ricostruire una Siria unita. Intanto, l’Iran ha condannato la reazione dell’Unione europea ai raid israeliani, accusandola di “doppi standard”.