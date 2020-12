Il presidente francese Emmanuel Macron positivo al covid-19

Il presidente francese Emmanuel Macron positivo al covid-19.

Il presidente francese Emmanuel Macron è risultato positivo al coronavirus. "Non ha una forma grave di Covid", hanno detto fonti dell'Eliseo alla tv BFM. Il presidente francese, in isolamento per 7 giorni, aveva ricevuto ieri il premier portoghese, Antonio Costa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: