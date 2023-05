UCRAINA Il presidente ucraino Zelensky in Italia e in Vaticano Da Roma sostegno su più fronti

La giornata di Volodymyr Zelensky a Roma e in Vaticano passa anche attraverso immagini simbolo: come l'icona della Madonna dipinta sui resti di un giubbotto antiproiettile donata dal presidente a Papa Francesco. Dal Pontefice in dono una piccola scultura che rappresenta un ramoscello d'ulivo. Messaggi di pace, con il Papa che invoca “gesti di umanità” verso i più fragili nel conflitto. Zelensky al termine dell'incontro ha denunciato la “deportazione” di decine di migliaia di bambini, ribadendo che non può esserci uguaglianza tra vittima e aggressore.

Dall'Italia Kiev ottiene ampio sostegno, a partire dal presidente della Repubblica Mattarella che Zelensky ha incontrato per primo dopo l'arrivo a Ciampino in mattinata, tra imponenti misure di sicurezza. “Siamo pienamente al vostro fianco”, le parole del capo dello Stato italiano. “E' in gioco la libertà”, avrebbe detto Mattarella invocando la pace. “Scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina”, le parole della premier Giorgia Meloni al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. Assicurato appoggio anche a livello militare, con l'obiettivo di far arrivare Kiev al negoziato con una posizione solida. Da Meloni appello a Mosca a ritirare le truppe e il riconoscimento delle aspirazioni europee dell'Ucraina. Da Zelensky un ringraziamento al Paese per l'accoglienza agli ucraini. “Non lo dimenticheremo mai”, ha affermato.

