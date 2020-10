UCRAINA Il punto sulla situazione Covid in Ucraina con la corrispondente Victoria Polishchuk

I deputati della Verkhovna Rada dell'Ucraina sono in quarantena. Ora i lavori parlamentari proseguiranno a singhiozzo. Il 30 settembre, è stato approvato un disegno di legge per modificare l'agenda a causa dell'epidemia di Coronavirus. Sono stati identificati otto casi, compreso l'ex presidente Petro Poroshenko. Nella sola giornata di ieri ancora un record nell'aumento di nuovi casi in Ucraina, più di 4.600. Ad oggi, in Ucraina sono stati introdotti più di 29.000 posti letto per pazienti con COVID-19, di cui il 54% sono attualmente occupati. A causa della malattia, nel Paese sono morte 4.353 persone, di cui 92 ieri. Purtroppo continuano a morire medici e molti di loro si dimettono per paura di ammalarsi. Al 3 ottobre in Ucraina sono stati registrati più di 222.000 casi di contagio, più della metà sono pazienti attivi. Allo stesso tempo, l'OMS prevede che nei prossimi mesi l'aumento giornaliero dei pazienti raddoppierà fino ad ammontare a 7-9 mila al giorno. L'Ucraina è già al decimo posto nel mondo per numero di nuovi casi di Coronavirus al giorno. Il Ministero della Salute chiede alle autorità di regolamentazione di rafforzare il controllo sulle misure di quarantena nei luoghi pubblici.

Dall'Ucraina Victoria Polishchuk



