Il ritorno del cambio d'ora riaccende le polemiche. Il premier spagnolo Sanchez: "Non ha più senso"

Il ritorno dell'ora legale, previsto per domenica 26 ottobre, riaccende lo scontro a Bruxelles. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, è tornato in prima linea, definendo il cambio d'orario "francamente senza senso" e spingendo affinché gli Stati membri prendano finalmente una decisione. In un video sui social il premier iberico sottolinea che l'evoluzione dell'economia, della tecnologia e delle abitudini sociali abbia reso obsoleto questo meccanismo, originariamente coordinato dall'UE dal 1980 per sfruttare le ore di luce, ridurre i consumi e armonizzare il mercato comune.

La volontà di abolizione non è nuova. Già nel 2018, in seguito a richieste ripetute da Stati membri e dal Parlamento europeo, la Commissione Europea aveva avanzato una proposta in tal senso. Questa proposta era stata successivamente approvata dal Parlamento nel marzo 2019, con l'intenzione di far entrare in vigore il nuovo sistema nel 2021. Tuttavia, il processo si è arenato a causa della mancanza di consenso tra i Ventisette, nonostante l'appoggio storico della Commissione. Una portavoce della Commissione ha recentemente confermato che la proposta è ancora nel programma di lavoro e che l'istituzione è pronta a fornire assistenza e supporto, ma ha chiarito che "la palla è nel campo degli Stati membri", ai quali spetta trovare una posizione comune. Di fatto, la proposta non è stata discussa in Consiglio dal 2019. Madrid, forte anche del supporto interno della vicepresidente Teresa Ribera, ha ottenuto che la sua richiesta venisse aggiunta all'ordine del giorno di una recente riunione del Consiglio dell’Unione Europea, dando nuova urgenza alla discussione. Sebbene al momento si tratti di una proposta informativa e preliminare, il Commissario all'Energia, Dan Jørgensen, ha accolto positivamente l’iniziativa, promettendo un nuovo studio, pur riconoscendo che il tema non è "uno degli aspetti più importanti del programma politico dell’Unione".

Le ragioni addotte da Sánchez per l'abolizione non sono solo politiche ma anche scientifiche. Il premier iberico ha sottolineato che, sebbene l'obiettivo iniziale fosse il risparmio energetico (introdotto per la prima volta in Europa durante la Prima guerra mondiale a causa della scarsità di carbone), studi successivi hanno messo in discussione la sua efficacia. Soprattutto, la scienza evidenzia gli impatti negativi sulla salute. Il cambio d'ora "altera i ritmi biologici due volte l'anno". Uno studio condotto dal Centro di Medicina del sonno dell'Irccs Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con altri centri italiani, ha analizzato 27 ricerche, concludendo che i cambi stagionali hanno effetti misurabili sul sonno e sulla vigilanza. In particolare, il passaggio primaverile all'ora legale riduce la durata e la qualità del sonno, aumentando la sonnolenza diurna, effetti particolarmente sentiti dai cosiddetti "cronotipi serali".

Al contrario, il ritorno all'ora solare in autunno sembra avere conseguenze più contenute o addirittura temporaneamente favorevoli, con un potenziale aumento delle ore di sonno. Gli autori hanno comunque sottolineato che "gli studi finora condotti presentano alcune limitazioni: campioni ridotti, metodologie differenti e strumenti di rilevazione non sempre comparabili. Nonostante ciò, la revisione permette di individuare tendenze comuni e fornisce una base solida per orientare nuove ricerche".

Il malcontento sembra essere diffuso tra la popolazione europea: un referendum cittadino del 2018, promosso dalla Commissione e con la partecipazione di 4,6 milioni di persone, vide l'84% degli interpellati esprimersi a favore della soppressione del cambio d'orario (in Spagna, la percentuale raggiunse il 93%).

Perché l'abolizione avvenga, il Consiglio dovrà votare a favore con una maggioranza qualificata (15 paesi su 27, o rappresentanti il 65% della popolazione). La Commissione mantiene il potere di coordinamento, ma saranno gli Stati membri ad avere l'ultima parola. Nel frattempo, mentre la Spagna preme affinché si smetta di cambiare l'ora entro il 2026, l'Italia non ha ancora preso una posizione netta, con il vicepremier Antonio Tajani che si è detto né favorevole né contrario.