GUERRA Il Segretario di Stato Americano Blinken in Cina per un punto su Ucraina, Taiwan e Medio Oriente In Medio Oriente l'esercito israeliano stringe i tempi dell'attacco a Rafah e ammassa decine di carri armati e veicoli blindati lungo il confine meridionale

Cina e Stati Uniti dovrebbero essere "partner, non rivali": lo ha detto oggi il presidente cinese Xi Jinping al segretario di Stato americano Antony Blinken nell'incontro avuto a Pechino. Ci sono questioni ancora da risolvere, aggiunge, ma c'è spazio per ulteriori sforzi. Nella capitale cinese Blinken ha incontrato anche l'omologo Wang Yi per parlare dell'aggravarsi delle tensioni sul sostegno della Cina all'invasione russa dell'Ucraina, dove proprio in queste ore Mosca sta avanzando nell'area di Chasiv Yar, e i dossier Taiwan e Gaza dove secondo Blinken la Cina può avere una grande influenza per placare le tensioni.

Proprio in Medio Oriente l'esercito israeliano stringe i tempi dell'attacco a Rafah e ammassa decine di carri armati e veicoli blindati lungo il confine meridionale, al valico israeliano di Kerem Shalom. Sull'accordo per gli ostaggi ora media l'Egitto che, secondo funzionari israeliani, teme che i "profughi di guerra" palestinesi che possano entrare nel Sinai in seguito all'assalto dell'ultima roccaforte di Hamas, e quindi ha fretta di proporre un accordo proprio con il gruppo islamista.

