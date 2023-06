Il Segretario di Stato Usa Blinken a Pechino: colloqui "franchi, sostanziali, costruttivi"

Anthony Blinken è il primo Segretario di Stato americano a recarsi in Cina in 5 anni e il più alto funzionario statunitense a compiere una missione di questo tipo da quando Joe Biden è entrato in carica all'inizio del 2021 come presidente. In una villa di Stato riccamente decorata negli antichi Giardini Diaoyutai di Pechino, Blinken è stato ricevuto dal Ministro degli Esteri cinese Qin Gang. I due hanno camminato su un tappeto rosso e si sono stretti la mano davanti alle bandiere dei due paesi. Secondo il Dipartimento di Stato i colloqui sono stati "franchi", "sostanziali" e "costruttivi". Blinken "ha sottolineato l'importanza della diplomazia e del mantenimento di canali di comunicazione aperti su tutta la gamma di questioni per ridurre il rischio di percezione errata e calcolo errato". Il ministro degli esteri cinese Qin Gang ha accettato l'invito di Blinken per un nuovo colloquio a Washington sottolineando tuttavia che Taiwan è il fulcro degli interessi di Pechino. Di qui l'esortazione agli Usa al rispetto del principio dell'unica Cina. Solo pochi giorni fa il Presidente degli Stati Uniti Biden aveva espresso l'auspicio di vedere entro i prossimi mesi il Presidente cinese Xi Jinping.