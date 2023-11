MEDIO ORIENTE Il Segretario ONU Guterres: "Israele non sta proteggendo civili a Gaza" Il premier israeliano Benyamin Netanyahu: "Guterres critica Israele invece di quei selvaggi di Hamas. Vorrei che la comunità internazionale ci supportasse”.

È una forte presa di posizione quella del Segretario generale ONU Antonio Guterres: “Le leggi di guerra prevedono la protezione dei civili. L'esercito israeliano a Gaza non lo sta facendo, basta guardare il numero delle vittime". Non è tardata la risposta del premier israeliano Benyamin Netanyahu: "Guterres critica Israele invece di quei selvaggi di Hamas. Vorrei che la comunità internazionale ci supportasse”, apre però ad un accordo per liberare gli ostaggi detenuti da Hamas: “Prima che iniziassero le operazioni di terra a Gaza nessuna intesa era possibile – aggiunge in un intervista a NBC News - ma il quadro è cambiato". In Iran il leader Raisi rimarca il suo sostegno a Gaza: “Baciamo le mani di Hamas per la sua resistenza”.

Migliaia intanto i feriti che continuano ad affluire all'ospedale al-Ahli, unica struttura sanitaria funzionante. Un attacco aereo israeliano, secondo quanto affermato dal viceministro della Sanità di Gaza Youssef Abou Rich, ha abbattuto l'edifico a due piani del reparto malattie cardiache dell'ospedale Shifa. Nel nord di Israele Hezbollah rivendica il lancio di un missile anti tank che ha ferito 6 israeliani, di cui uno grave. Tre in tutto i lanci a cui l'artiglieria di Tel Aviv ha risposto colpendo oltre confine. Un portavoce militare conferma l'abbattimento di una cellula terroristica in un'area civile in Libano.

Per far fronte all'emergenza umanitaria, Israele ha aperto un nuovo corridoio di 7 ore per la popolazione palestinese che da nord vuole trasferirsi a sud della Striscia. Previsto anche un corridoio sicuro dall'ospedale Shifa in emergenza da giorni per la mancanza di elettricità e ossigeno.

