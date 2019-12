Il summit della Nato a Londra, "Restare scudo solidale"

Si è aperto a Londra il vertice per i 70 anni della Nato, con i leader dei 29 Paesi dell'Alleanza. Clima disteso e pacche sulle spalle, con l'eccezione del presidente turco Erdogan apparso scuro in volto. Il premier britannico Johnson, padrone di casa, ha invitato a mettere da parte liti e divisioni per permettere alla Nato di ritrovare lo spirito di concordia che le ha permesso d'essere "per 70 anni un gigantesco scudo di solidarietà". Mosca critica l'aumento delle spese per la difesa da parte dei Paesi del patto atlantico: "La Nato si dedica principalmente al contenimento e all'espansione verso il nostro Paese e questo non può che destare preoccupazione".



