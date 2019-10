Il velista Luca Rosetti alla Mini-Transat

Nel servizio l'intervista a Luca Rosetti

Sono 90 i velisti partiti per la Mini-Transat, la traversata dell'Atlantico in solitaria falla Francia ai Caraibi. Tra di loro anche Luca Rosetti giovanissimo istruttore (24 anni) Laser al Club Nautico di Rimini.

La prima tappa è partita questa mattina alle 10:30 da La Rochelle, in Francia, con arrivo a Las Palmas, Canarie, dopo una navigazione di circa otto giorni. Da qui il 2 novembre la flotta riparte per la vera e propria traversata dell’Atlantico fino ai Caraibi, in Martinica. La lunghezza della prima tappa è di 1350 miglia, mentre la seconda è di 2700 miglia e può arrivare fino a 20 giorni di mare.

