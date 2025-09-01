Il Washington Post rivela il piano per la "nuova" Gaza: hub tecnologico e turistico con investimenti miliardari

Un “nuovo inizio” per Gaza, ma non senza polemiche. È questa l’idea alla base del Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (GREAT Trust), progetto elaborato negli Stati Uniti per la ricostruzione postbellica dell’enclave palestinese. Come rivelato dal Washington Post, il piano immagina una gestione decennale del territorio, finanziata da investimenti pubblici e privati, con l’obiettivo di ricostruirla. I calcoli inclusi nel piano prevedono un ritorno quasi quadruplo su un investimento di 100 miliardi di dollari dopo 10 anni, con flussi di entrate “autogenerati” continui.

Tra i punti più discussi vi è la “partenza volontaria” di circa due milioni di palestinesi, incentivata con 5.000 dollari, quattro anni di affitto pagato e token digitali a compensazione dei diritti sulla terra. La visione delineata punta a trasformare Gaza in un hub tecnologico e turistico, con smart-cities basate su intelligenza artificiale, resort sul modello della “Riviera”, centri dati e industrie hi-tech.

Il quotidiano americano precisa che non è chiaro se la proposta dettagliata e completa del Great Trust sia ciò che Trump ha in mente o ha discusso nel recente incontro alla Casa Bianca, cui hanno partecipato anche il segretario di stato Marco Rubio, l’inviato speciale Steve Witkoff, l’ex primo ministro britannico Tony Blair e il genero del presidente Jared Kushner.

Ma i suoi elementi principali, secondo due persone a conoscenza della pianificazione, sono stati specificamente progettati per realizzare la visione del presidente di una “Riviera del Medio Oriente”. Ma organizzazioni umanitarie ed esperti di diritto internazionale denunciano il rischio di “espulsione mascherata” e possibili violazioni delle convenzioni internazionali.

Forse l'aspetto più interessante, secondo il quotidiano, è che si propone di non richiedere finanziamenti del governo statunitense e di offrire profitti significativi agli investitori. A differenza del controverso e talvolta a corto di liquidità Ghf, che si avvale di contractor privati armati statunitensi per la sicurezza per distribuire cibo in quattro località a sud di Gaza, il piano del trust "non si basa su donazioni". Sarebbe invece finanziato da investimenti del settore pubblico e privato in quelli che definisce "mega-progetti", da impianti per veicoli elettrici e data center a resort sulla spiaggia e grattacieli residenziali.







