Ilaria Salis in aula in catene, 'trascinata come un cane' a Budapest

Si è aperto ed è stato aggiornato al 24 maggio il processo che si celebra a Budapest a carico di Ilaria Salis, l'italiana accusata di aver aggredito due estremisti di destra nella capitale ungherese. Salis è comparsa in aula in catene, con le manette ai polsi e i piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti. Una donna delle forze di sicurezza la trascinava per una catena. 'È stato choccante, un'immagine pazzesca': così Eugenio Losco, uno degli avvocati italiani della donna. Il padre Roberto, 'mia figlia trattata come un animale'. Tajani all'Ungheria, 'rispettare i diritti di Ilaria Salis'. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore ungherese in Italia.