Impeachment: Dem perdono voto chiave, Trump verso assoluzione

Uno dei pochi repubblicani che sembrava poter votare coi dem per convocare altri testimoni nel processo per l'impeachment di Trump ha annunciato che voterà invece contro, spianando così la strada alla possibile assoluzione del presidente Usa da parte del Senato già oggi. Ai dem servono quattro voti repubblicani per introdurre nuovi testimoni nel procedimento. Chiede intanto la prova del dna Jean Carroll, la giornalista 76enne che lo scorso anno ha accusato Trump di stupro.