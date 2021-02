Impeachment: Trump accusato di alto tradimento

Impeachment: Trump accusato di alto tradimento.

"Un tradimento di proporzioni storiche": così i manager dell'accusa al processo per impeachment dell'ex presidente che si apre la prossima settimana, descrivono la condotta di Donald Trump. "Ha messo in pericolo la vita di tutti i membri del Congresso istigando i supporter alla rivolta caricandoli come un cannone puntato sul Campidoglio", si legge. "Ha inoltre minacciato il sistema costituzionale che protegge le libertà fondamentali, messo a repentaglio un pacifico passaggio dei poteri e compromesso la sicurezza nazionale". Tutto ciò, concludono i manager, costituisce "una violazione costituzionale che legittima l'esclusione da qualunque futuro incarico federale".

