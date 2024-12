Impeachment Yoon, al via riunione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale sudcoreana ha avviato una prima riunione sulla procedura di impeachment per Yoon Suk Yeol, presidente estromesso dal Parlamento per il suo fallito tentativo di imporre la legge marziale. "La prima riunione di deliberazione riguardante la mozione di impeachment è iniziata alle 10 (ora locale)", ha detto all'Afp un portavoce della corte.

Il capo del partito al governo della Corea del Sud, Han Dong-hoon, ha dichiarato che si dimetterà in seguito all'impeachment del presidente Yoon Suk Yeol avvenuto nel fine settimana. "Lascio la carica di leader del People Power Party", ha detto in una conferenza stampa televisiva, aggiungendo: "Mi scuso sinceramente con tutte le persone che hanno sofferto a causa dell'incidente della legge marziale".